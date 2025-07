Wojnar nahradí Országha na poste trénera Banskej Bystrice

Banská Bystrica 22. júna (TASR) - Vlastimil Wojnar nahradí v novej sezóne Vladimíra Országha na poste trénera hokejistov HC MONACObet Banská Bystrica. Vedenie klubu Tipsport ligy to potvrdilo na svojej oficiálnej webovej stránke. Országh sa stal na najbližšie tri roky hlavným kormidelníkom slovenskej reprezentácie.



„Na pozíciu hlavného trénera nastupuje Vlastimil Wojnar, tréner so skúsenosťami z extraligy, ktorý v minulosti preukázal schopnosť viesť úspešné mužstvá, najmä v práci so Spišskou Novou Vsou. Pozná slovenskú ligu, má jasnú víziu a rozumie tomu, čo je potrebné k dosiahnutiu úspechu na najvyššej úrovni. Sme presvedčení, že táto zmena predstavuje príležitosť posunúť náš tím ďalej. Naša filozofia a ambície zostávajú nezmenené – pokračujeme v budovaní silného, stabilného a konkurencieschopného mužstva, ktoré má najvyššie ciele. Zároveň sa chcem poďakovať Vladovi Országhovi za všetko, čo pre náš klub urobil a prajeme mu veľa úspechov v novej úlohe. Zároveň veríme, že pod vedením trénera Wojnara budeme naďalej napredovať a nadväzovať na poctivú prácu, ktorú sme v Banskej Bystrici spoločne začali.“ vyjadril sa k zmene na trénerskom poste Ľuboš Pisár, generálny manažér športovej časti klubu.



Országh sa vrátil do rodnej Banskej Bystrice v sezóne 2024/2025. „Vedenie klubu mu ďakuje za jeho nasadenie, profesionalitu a tiež ľudský prístup počas celého jeho pôsobenia. Zároveň mu prajeme veľa úspechov v novej kariére a veríme, že jeho ďalšia trénerská cesta v pozícii reprezentačného trénera bude úspešná," uviedol klub vo svojom vyhlásení.