Wojnar po výhre v Humennom: Boli sme trpezliví a dali sme zlomový gól

Humenné 7. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves uspeli v rámci 34. kola Tipos extraligy na ľade posledného Humenného 3:1. Domácich už tretí zápas za sebou trápi rozsiahla maródka a aj v nedeľu nastúpil extraligový nováčik bez viacerých opôr.



V Humennom bola znova výborná divácka kulisa, ktorá hnala domácich dopredu. "My sme vedeli, že sa tu hrá veľmi ťažko, prehrali tu dobré mužstvá. Aj keď Humenné teraz trápi maródka, chceli sme k zápasu pristúpiť maximálne zodpovedne. Vedeli sme, že to nevyhráme veľkým gólovým rozdielom, a to sa aj potvrdilo. Bojovalo sa o body až do poslednej minúty. Dnes sme boli trpezliví a ten zlomový gól sme dali my. Samozrejme, mohlo sa to skončiť aj naopak, ale je to šťastný koniec pre nás," zhodnotil duel na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Spišskej Novej Vsi Vlastimil Wojnar. Spišiaci uspeli na ľade Humenného vôbec prvýkrát v tejto sezóne. "Po druhej tretine sme hráčov nabádali, aby boli trpezliví, pretože presne takýto priebeh zápasu sme očakávali. Počkali sme si na príležitosti, boli sme disciplinovaní a sme veľmi radi, že sa nám tu podarilo prvýkrát v tejto sezóne uspieť." Po domácej prehre Popradu s Novými Zámkami má tím zo Spiša už trinásťbodový náskok na čele tabuľky. "Do konca základnej časti zostáva ešte veľa zápasov. Áno, zaslúži si to rešpekt, ale stále k tomu pridávame slovo zatiaľ, zatiaľ sme prví. Čakajú nás ťažké zápasy, doma budeme hrať proti Nitre, Trenčínu a tak ďalej... Trinásťbodový náskok môže za tri alebo štyri kolá vyzerať úplne inak, no, samozrejme, je to príjemné, ale veľká eufória to u nás nie je," opatrne okomentoval situáciu v tabuľke lodivod "rysov".



Domáci tréner sa na pozápasovej tlačovej konferencii k priebehu zápasu vyjadrovať nechcel. "Ja sa k priebehu zápasu vyjadrovať nebudem. Chcel by som len poďakovať hráčom za fantastický výkon. Rovnako moje poďakovanie smeruje aj do Prešova, vedeniu a hráčom. Keby nám dnes neprišli pomôcť traja prešovskí hokejisti a neprehovorili sme ďalších štyroch chorých hráčov, tak by sme nastúpili v dvoch formáciách," objasnil rozsiahlu maródku v humenskom tíme kouč Martin Štrba. Zároveň dal pomyselný klobúk dole pred tými, ktorí dnes na ľade nastúpili v drese domáceho mužstva. "Obrovský rešpekt hráčom, že sa nám podarilo uhrať takýto výsledok proti lídrovi tabuľky, aj keď sme samozrejme prehrali. Som však rád, že to bolo len 1:3 a nie 1:13," zakončil svoje rozprávanie.