Wojnara mrzeli zbytočné chyby, Kmeč: Zápas sme mali pod kontrolou

Spišská Nová Ves 7. apríla (TASR) - V oboch semifinálových sériách play off hokejovej Tipos extraligy je po štyroch zápasoch nerozhodný stav 2:2. Postarali sa o to hráči HKM Zvolen, ktorí v piatkovom zápase zvíťazili na ľade Spišskej Novej Vsi 3:1. Prvýkrát v sérii neinkasovali ako prví a to bol podľa asistenta trénera Andreja Kmeča jeden z kľúčových faktorov víťazstva.



Hostia vstupovali do zápasu s cieľom vyrovnať stav série a zároveň vyhnúť sa nepríjemnej situácii, ktorá by nastala za stavu 1:3 na zápasy. Kľúčové momenty priniesla už prvá tretina. Góly Václava Stupku v 1. minúte na 0:1 a Joela Messnera v 19. na 1:2 znamenali tesné náskoky Zvolenčanov, ktoré udali zápasu iný ráz než mali predošlé tri. "Dôležité bolo, že sme išli do vedenia. V zápase sme mali dobrý pohyb, určovali sme jeho vývoj. Domáci museli otvoriť hru a nemohli sa zamerať na urputné bránenie s posúvaním pukov cez mantinel," konštatoval Kmeč. Zvolen až na piaty pokus dokázal v sezóne 2022/2023 zvíťaziť v Spišskej Novej Vsi. Vzájomné zápasy v základnej časti vyzneli lepšie pre Spišiakov (3-1) a aj semifinálová séria ukazuje, že zvolenská pozícia favorita nemusí nič znamenať. Vo štvrtom zápase Zvolenčanom psychicky pomohli aj dva strelené góly v prvej tretine. "Potrebovali sme dať viac než jeden gól, pretože s jedným je ťažké víťaziť. Zápas sme napokon kontrolovali. Spišská Nová Ves síce mala nejaké presilovky a aj šance, ale ustáli sme to. My potrebujeme hrať aktívny hokej a nie aby mal súper čas na kontrolované prihrávky a rozohrávku," pripomenul Kmeč.



Domácich hráčov hnala vpred zaplnená aréna s 5500 divákmi. Tí sa síce nedočkali vytúženého víťazstva, ktoré by znamenalo vedenie 3:1 v sérii, no aj napriek prehre vyprevadili svojich hráčov potleskom. Kormidelník Spišiakov Vlastimil Wojnar priznal, že herný prejav tímu bol iný než v predošlých troch dueloch, v ktorých vždy skóroval ako prvý. "Keď sa Zvolen dostane do vedenia, tak sa proti nemu ťažko hrá. My sme to nezvládli. Inkasovali sme po zbytočných chybách, nepokryli sme si pozície," konštatoval Wojnar a zároveň uznal kvality súpera. "Zvolen hral veľmi dobre, víťazstvo si postrážil. My sme mali nejaké šance, ale nevyužili sme ich. Je to 2:2, séria pokračuje."