Wolfsburg s Vavrom doma podľahol Dortmundu 1:2

Futbalista Dortmundu Julian Ryerson (vpravo) a hráč Wolfsburgu Jeanuël Belocian bojujú o loptu v zápase 21. kola nemeckej Bundesligy VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund vo Wolfsburgu v sobotu 6. februára 2026. Foto: TASR/AP

Wolfsburg klesol na 15. priečku tabuľky, nad zostupovou 16. pozíciou figuruje iba o skóre.

Autor TASR
Berlín 7. februára (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom prehrali v treťom bundesligovom zápase za sebou. V sobotňajšom stretnutí 21. kola podľahli na domácej pôde hráčom Borussie Dortmund 1:2, víťazný gól vsietil v 87. minúte Serhou Guirassy.

Wolfsburg klesol na 15. priečku tabuľky, nad zostupovou 16. pozíciou figuruje iba o skóre. Dortmund zvíťazil piatykrát za sebou a je druhý za Bayernom Mníchov. Na obhajcov titulu, ktorí majú zápas k dobru, stráca päť bodov.

V ďalšom stretnutí sa Nadiem Amiri dvoma premenenými penaltami postaral o triumf Mainzu nad Augsburgom 2:0. Stuttgart utrpel prvú ligovú prehru od 6. decembra, keď podľahol St. Pauli 1:2.



Bundesliga - 21. kolo:

SC Freiburg - Werder Brémy 1:0 (1:0)

Gól: 13. Beste, ČK: 52. Manzambi (Freiburg)



1. FC Heidenheim - SV Hamburg 0:2 (0:1)

Góly: 45.+3 Königsdörffer, 78. Philippe



FSV Mainz - FC Augsburg 2:0 (1:0)

Góly: 8. a 79. Amiri (oba z 11 m)



FC St. Pauli - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)

Góly: 35. Saliakas, 55. Sinani (z 11 m) - 90. Leweling



VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Góly: 52. Koulierakis - 38. Brandt, 87. Guirassy

/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/
