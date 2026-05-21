Piatok 22. máj 2026
Wolfsburg s Vavrom remizoval v prvom zápase baráže s Paderbornom 0:0

Stefano Marino z Paderbornu (vpravo) strieľa, zatiaľ čo Jeanuél Belocian z Wolfsburgu bráni počas zápasu Bundesligy medzi VfL Wolfsburg a SC Paderborn 07 vo štvrtok 21. mája 2026 vo Wolfsburgu v Nemecku. Foto: TASR/AP

Wolfsburg 21. mája (TASR) - Futbalisti Wolfsburgu v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Denisom Vavrom remizovali v prvom zápase baráže o účasť v nemeckej Bundeslige s druholigovým Paderbornom 0:0. Domáci nedokázali gólovo vyjadriť celozápasovú hernú (percentuálne držanie lopty 63:37) i streleckú prevahu (17:2, na bránu 5:1). Hostia dohrávali v desiatich, v nadstavenom čase dostal červenú kartu Jonah Sticker. Odveta na pôde Paderbornu je na programe v pondelok 25. mája.



baráž o účasť v Bundeslige - prvý zápas:

VfL Wolfsburg - SC Paderborn 0:0
ČK: 90.+4 Sticker (Paderborn) po 2. ŽK
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/
