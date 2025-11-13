Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Šport

Wolfsburg sa rozlúčil so športovým riaditeľom Schindzielorzom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Wolfsburg prehral minulý týždeň v piatok na ihrisku Werderu Brémy 1:2 po tom, čo prišiel v závere o vedenie.

Autor TASR
Wolfsburg 13. novembra (TASR) - Po trénerovi Paulovi Simonisovi skončil v nemeckom futbalovom klube VFL Wolfsburg aj športový riaditeľ Sebastian Schindzielorz. Vedenie bundesligistu ho odvolalo z funkcie v reakcii na nepriaznivé výsledky mužstva.

Bývalý hráč Wolverhamptonu sa ujal postu športového riaditeľa „vlkov“ vo februári 2023. „Sebastian vždy preukazoval plné nasadenie v klube - bol lojálny, oddaný a mal skvelé profesionálne znalosti. V súčasnej športovej situácii sme sa však rozhodli, že v tejto pozícii potrebujeme nový impulz,“ povedal podľa AP výkonný riaditeľ klubu Peter Christiansen, ktorý dočasne prevzal po Schindzielorzovi právomoci. V drese účastníka Bundesligy pôsobí aj slovenský obranca Denis Vavro.

Wolfsburg prehral minulý týždeň v piatok na ihrisku Werderu Brémy 1:2 po tom, čo prišiel v závere o vedenie. Zapísal si šiestu prehru v sezóne, po desiatich stretnutiach má na konte osem bodov a patrí mu v tabuľke 14. priečka.
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici