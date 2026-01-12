< sekcia Šport
Wolfsburg si odniesol z Bayernu osem gólov, Kompany:Nie je to normálne
Úradujúci šampión má na čele po víkende už 11-bodový náskok a naďalej platí, že v lige ešte nenašiel v aktuálnom ročníku premožiteľa.
Autor TASR
Mníchov 12. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvýraznili počas víkendu svoj náskok na čele nemeckej Bundesligy a svojich priaznivcov potešili osemgólovou nádielkou do bránky Wolfsburgu. Kým po prvom polčase prehrávali hostia 1:2, tak v priebehu necelých 40 minút inkasovali až šesťkrát a napokon odchádzali z Allianz arény s výraznou prehrou 1:8.
Nič na druhej prehre za sebou nezmenil ani príchod slovenského reprezentanta Denisa Vavra v závere zápasu, jeho tím sa tak v najbližších týždňoch bude s najväčšou pravdepodobnosťou sústrediť na záchranárske práce. Na zostupové priečky má aktuálne len trojbodový náskok. „Druhý polčas nebol taký, ako sme si predstavovali. Chceli by sme sa ospravedlniť našim fanúšikom, ktorí merali cestu. Prehrali sme po prestávke množstvo súbojov a navyše sme jeden druhého dostatočne dobre nepodporovali v obrane. Bayern to nekompromisne potrestal. Beriem si však pozitíva z prvého polčasu, v ktorom sme využívali mnoho vecí, ktoré sme mali v pláne. Na tom musíme pracovať, tento výsledok treba hodiť za hlavu, ale zároveň je potrebná aj sebakritika,“ uviedol pre oficiálnu klubovú webstránku tréner Wolfsburgu Daniel Bauer.
Bayern nepreukázal silu len z pohľadu konečného výsledku, ale aj tým, že sa strelecky presadila pätica hráčov. Jediným viacgólovým strelcom bol Michael Olise. „Nie je to normálne a také, že nám to darovali. Prvý polčas nebol vôbec jednoduchý, Wolfsburg má silu v útoku a nepotrebuje na to ani množstvo šancí. To bolo možné vidieť aj v prvom polčase. Využili sme napokon to, že sa v druhom polčase trochu unavili. Ako sme zvýrazňovali náskok, tak sme stále tlačili a snažili sa dať ešte viac gólov. To sa mi veľmi pozdávalo. K tomu sa pridali mladé tváre, ktoré ukázali, čo dokážu a zároveň sme nestratili ako Bayernu hernú tvár,“ chválil tímový výkon kouč mníchovského tímu Vincent Kompany.
Úradujúci šampión má na čele po víkende už 11-bodový náskok a naďalej platí, že v lige ešte nenašiel v aktuálnom ročníku premožiteľa. Zo 16 odohraných duelov nezískal plný počet bodov len v dvoch prípadoch. „Bolo to skutočné dobré, to sme od chladného januárového dňa chceli. Každý hráč v našom tíme je dôležité, čo sa dalo aj vidieť. Každý chce zažiariť a niečo v zápase odovzdať. Vždy hráme s tým, že chceme skórovať, čo sa preukázalo na konečnom výsledku. Neprestali sme hrať, proste sme si išli vždy za ďalším gólom. Chceli sme sa odprezentovať čo najlepšie, to sa nám podarilo od prvej do poslednej minúty,“ zhodnotil výhru domáci brankár Manuel Neuer.
