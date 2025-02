Wolfsburg v zostave s Vavrom remizoval na ihrisku Frankfurtu 1:1

Berlín 2. februára (TASR) - Futbalisti Wolfsburgu v zostave aj so slovenským stopérom Denisom Vavrom remizovali v nedeľňajšom stretnutí 20. kola nemeckej Bundesligy na ihrisku Eintrachtu Frankfurt 1:1. VfL viedol po góle Mohameda Amouru, no deľbu bodov zariadil Can Yilmaz Uzun. Frankfurtu patrí 3. priečka, Wolfsburg je na 10. mieste.







Bundesliga - 20. kolo:



Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)



Góly: 81. Uzun – 50. Amoura



/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/