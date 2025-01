Wolfsburg v zostave s Vavrom zvíťazil v Hoffenheime 1:0

Bundesliga - 16. kolo:



SC Freiburg - Holstein Kiel 3:2 (2:0)



Góly: 23. Remberg (vlastný), 38. Günter, 74. Grifo - 85. a 90. Harres



/D. Javorček (Kiel) nastúpil v 81. minúte/







1. FC Heidenheim - Union Berlín 2:0 (1:0)



Góly: 17. Krätzig, 83. Beck, ČK: 37. Rothe (Union)







TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)



Gól: 29. Amoura



/D. Vavro (Wolfsburg) hral celý duel/







1. FSV Mainz 05 - VfL Bochum 2:0 (1:0)



Góly: 23. a 69. Burkardt



/M. Bero (Bochum) odohral celý duel/







FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1)



Gól: 32. Marmúš

Berlín 11. januára (TASR) - Futbalisti Wolfsburgu v zostave aj so slovenským stopérom Denisom Vavrom zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 16. kola nemeckej Bundesligy na pôde Hoffenheimu 1:0. Ukončili tak sériu dvoch duelov bez bodu. O jediný gól sa postaral v 29. minúte alžírsky útočník Mohamed Amoura.Ďalší Slováci sa z triumfu netešili. Matúš Bero odohral celé stretnutie, no Bochum prehral na pôde Mainzu 0:2 a naďalej mu patrí posledná priečka s ôsmimi bodmi. Obranca Dominik Javorček prišiel na trávnik v drese Kielu v 81. minúte za stavu 0:3 a hoci jeho tím následne dvakrát skóroval zásluhou Phila Harresa, k bodovému zisku to nestačilo. Kiel je na predposlednej priečke, iba o lepšie skóre pred Bochumom. László Bénes nebol na súpiske Unionu Berlín pre chorobu a Berlínčania prehrali na pôde Heidenheimu 0:2. Šnúru prehier natiahli na šesť stretnutí.