Wolfsburg zdolal St. Pauli 2:1, Vavro sledoval duel z lavičky
Slovenský obranca Denis Vavro v drese Wolfsburgu do diania na trávniku nezasiahol.
Autor TASR
Berlín 14. januára (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg zaznamenali prvý triumf v novom roku. V stredajšom zápase 17. kola nemeckej Bundesligy zdolali St. Pauli 2:1, víťazný gól vsietil v 88. minúte Dženan Pejčinovič. Slovenský obranca Denis Vavro v drese Wolfsburgu do diania na trávniku nezasiahol.
Bundesliga - 17. kolo:
VfL Wolfsburg - FC St. Pauli 2:1 (1:1)
Góly: 25. Eriksen (z 11 m), 88. Pejčinovič - 40. Smith
/D. Vavro (Wolfsburg) sedel na lavičke náhradníkov/
