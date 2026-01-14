Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 14. január 2026Meniny má Radovan
< sekcia Šport

Wolfsburg zdolal St. Pauli 2:1, Vavro sledoval duel z lavičky

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenský obranca Denis Vavro v drese Wolfsburgu do diania na trávniku nezasiahol.

Autor TASR
Berlín 14. januára (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg zaznamenali prvý triumf v novom roku. V stredajšom zápase 17. kola nemeckej Bundesligy zdolali St. Pauli 2:1, víťazný gól vsietil v 88. minúte Dženan Pejčinovič. Slovenský obranca Denis Vavro v drese Wolfsburgu do diania na trávniku nezasiahol.



Bundesliga - 17. kolo:

VfL Wolfsburg - FC St. Pauli 2:1 (1:1)

Góly: 25. Eriksen (z 11 m), 88. Pejčinovič - 40. Smith

/D. Vavro (Wolfsburg) sedel na lavičke náhradníkov/
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území

R. Raši: Štúr veril, že politika má byť službou národu