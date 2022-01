Wolfsburg získal amerického krídelníka Paredesa z D.C. United

Berlín 28. januára (TASR) - Nemecký futbalový bundesligista VfL Wolfsburg podpísal zmluvu s krídelníkom Kevinom Paredesom, ktorý doteraz pôsobil v klube zámorskej MLS D.C. United. Iba 18-ročný talentovaný tínedžer sa s Wolfsburgom dohodol na kontrakte do leta 2026.



"Napriek mladému veku už získal skúsenosti v prvom tíme United. Môže hrať na ľavom krídle aj v strede ihriska. Je agilný na lopte a prinesie do mužstva dynamiku," citovala agentúra AP športového manažéra VfL Marcela Schäfera.



Paredes prešiel mládežníckymi tímami D.C. United, medzi profesionálmi debutoval ako 16-ročný v roku 2019 v rezervnom tíme Loudoun United FC. Od roku 2020 už v A-tíme odohral 41 zápasov, strelil v nich tri góly. USA reprezentoval vo výbere do 16 rokov.