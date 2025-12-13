< sekcia Šport
Wolfsburg zvíťazil na pôde Mönchengladbachu 3:1
Pauli aj vďaka dvom gólom Holanďana Martijna Kaarsa zdolal Heidenheim 2:1.
Autor TASR
Berlín 13. decembra (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg zvíťazili v 14. kole nemeckej Bundesligy na pôde Borussie Mönchengladbach 3:1. Slovenský obranca Denis Vavro nastúpil za hostí v 93. minúte, dva góly „vlkov" vsietil Patrick Wimmer. 1. FC St. Pauli aj vďaka dvom gólom Holanďana Martijna Kaarsa zdolal Heidenheim 2:1. Hoffenheim si poradil s Hamburgerom SV 4:1.
Bundesliga - 14. kolo:
Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:0 (0:0)
Góla: 58. Doan
FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)
Gól: 35. a 53. Kaars - 64. Pieringer, ČK: 45+1. Smith (St. Pauli)
TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 4:1 (2:0)
Góly: 8. Prömel, 31. Kabak, 65. Lemperle, 72. Asllani - 82. Philippe
Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:3 (1:3)
Gól: 22. Koulierakis (vlastný) - 4. a 34. Wimmer, 30. Amoura
/D. Vavro (Wolfsburg) nastúpil v 83. min/
