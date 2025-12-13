Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Wolfsburg zvíťazil na pôde Mönchengladbachu 3:1

Na snímke Denis Vavro (Slovensko). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pauli aj vďaka dvom gólom Holanďana Martijna Kaarsa zdolal Heidenheim 2:1.

Autor TASR
Berlín 13. decembra (TASR) - Futbalisti VfL Wolfsburg zvíťazili v 14. kole nemeckej Bundesligy na pôde Borussie Mönchengladbach 3:1. Slovenský obranca Denis Vavro nastúpil za hostí v 93. minúte, dva góly „vlkov" vsietil Patrick Wimmer. 1. FC St. Pauli aj vďaka dvom gólom Holanďana Martijna Kaarsa zdolal Heidenheim 2:1. Hoffenheim si poradil s Hamburgerom SV 4:1.

Bundesliga - 14. kolo:

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:3 (1:3)

Gól: 22. Koulierakis (vlastný) - 4. a 34. Wimmer, 30. Amoura

/D. Vavro (Wolfsburg) nastúpil v 83. min/




Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:0 (0:0)

Góla: 58. Doan



FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)

Gól: 35. a 53. Kaars - 64. Pieringer, ČK: 45+1. Smith (St. Pauli)



TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 4:1 (2:0)

Góly: 8. Prömel, 31. Kabak, 65. Lemperle, 72. Asllani - 82. Philippe








