< sekcia Šport
Wolnerová Gantnerová podporila Športovú kvapku krvi
Zorganizovali ju Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a rezortnými športovými centrami.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - V Dome športu sa uskutočnil posledný výjazdový deň májovej celoslovenskej kampane Športová kvapka krvi. Zorganizovali ju Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a rezortnými športovými centrami.
„K dnešnému dňu zatiaľ odišlo okolo 13.500 ďakovných esemesiek s mottom, že ´vaša krv zachránila ľudský život´,“ uviedla riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie Národnej transfúznej služby Martina Frigová a dodala: „Po dnešnom dni pribudnú ďalší darcovia krvi. Tento ročník Športovej kvapky krvi preto hodnotím ako veľmi úspešný. Ľudia veľmi dobre hodnotia spojenie vrcholových športovcov s darovaním krvi.“
Odber krvi mala už za sebou aj bývalá slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Jana Wolnerová Gantnerová. „Som veľmi rada, že som mohla byť účastníčkou tejto akcie. Olympijskú kvapku krvi sledujem už od jej začiatku. Žiaľ, okolnosti mi nikdy nedovolili byť vhodným darcom. Takže dnes to bolo prvý raz, čo som odovzdala svoju krv. Veľmi sa teším, že moja krv pomôže niekomu v núdzi,“ povedala účastníčka troch ZOH.
Svojich zverencov prišiel podporiť aj bývalý slovenský reprezentant vo vodnom slalome, riaditeľ Športového centra polície Juraj Minčík: „Z takejto akcie mám vždy dobrý pocit. Keď som bol aktívny športovec, takúto akciu som nemohol využiť, veľa sme cestovali. Potom som to rozbehol – krv som daroval už deväťkrát. Dnes síce darovať krv nemôžem, ale veľmi rád som prišiel dobrú myšlienku podporiť. Dôvod, prečo dnes nie, je prozaický. Užívam lieky, ktoré to nedovoľujú. Verím však, že keď lieky doužívam, budem môcť ďalej pokračovať v darovaní krvi.“
„K dnešnému dňu zatiaľ odišlo okolo 13.500 ďakovných esemesiek s mottom, že ´vaša krv zachránila ľudský život´,“ uviedla riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie Národnej transfúznej služby Martina Frigová a dodala: „Po dnešnom dni pribudnú ďalší darcovia krvi. Tento ročník Športovej kvapky krvi preto hodnotím ako veľmi úspešný. Ľudia veľmi dobre hodnotia spojenie vrcholových športovcov s darovaním krvi.“
Odber krvi mala už za sebou aj bývalá slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Jana Wolnerová Gantnerová. „Som veľmi rada, že som mohla byť účastníčkou tejto akcie. Olympijskú kvapku krvi sledujem už od jej začiatku. Žiaľ, okolnosti mi nikdy nedovolili byť vhodným darcom. Takže dnes to bolo prvý raz, čo som odovzdala svoju krv. Veľmi sa teším, že moja krv pomôže niekomu v núdzi,“ povedala účastníčka troch ZOH.
Svojich zverencov prišiel podporiť aj bývalý slovenský reprezentant vo vodnom slalome, riaditeľ Športového centra polície Juraj Minčík: „Z takejto akcie mám vždy dobrý pocit. Keď som bol aktívny športovec, takúto akciu som nemohol využiť, veľa sme cestovali. Potom som to rozbehol – krv som daroval už deväťkrát. Dnes síce darovať krv nemôžem, ale veľmi rád som prišiel dobrú myšlienku podporiť. Dôvod, prečo dnes nie, je prozaický. Užívam lieky, ktoré to nedovoľujú. Verím však, že keď lieky doužívam, budem môcť ďalej pokračovať v darovaní krvi.“