Woltemade čelí záujmu Bayernu, Stuttgart s útočníkom počíta aj naďalej

Stuttgart 27. júna (TASRň - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart vyhlásil, že nemá v úmysle predať útočníka Nicka Woltemadea. Zatiaľ najlepší strelec prebiehajúcich ME do 21 na Slovensku zaujal viaceré kluby, podľa agentúry DPA čelí veľkému záujmu zo strany šampióna Bundesligy Bayernu Mníchov.



„S Nickom plánujeme pracovať aj naďalej a chceme v budúcej sezóne opäť profitovať z jeho športových kvalít. Neexistuje žiadny alternatívny scenár,“ povedal člen predstavenstva Stuttgartu pre šport Fabian Wohlgemuth.



Predseda predstavenstva Alexander Wehrle tiež nedávno povedal pre noviny Stuttgarter Zeitung a Stuttgarter Nachrichten, že s útočníkom idú aj do novej sezóny. Športový riaditeľ Bayernu Christoph Freund označil Woltemadea za „mladého hráča, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý“.



Dvadsaťštyriročný Woltemade prišiel do Stuttgartu pred rokom z Werderu Brémy.