Woltemade i Baumann v utorok chýbali na tréningu Nemecka

Na snímke Nick Woltemade. Foto: TASR/AP

Zakončovateľ v službách anglického Newcastlu sa pre chrípkové ochorenie nedostavil v pondelok na reprezentačný zraz.

Autor TASR
Herzogenaurach 7. októbra (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti Nick Woltemade a Oliver Baumann sa v utorok nezapojili do tréningu národného tímu pred kvalifikačnými duelmi MS. Brankára Baumanna v nominácii nahradí Noah Atubolu z Freiburgu. Za chorého útočníka Woltemadeho, ktorý chýbal na tréningu už aj v pondelok, doposiaľ kouč Julian Nagelsmann nevybral náhradu.

Zakončovateľ v službách anglického Newcastlu sa pre chrípkové ochorenie nedostavil v pondelok na reprezentačný zraz. Nagelsmann sa rozhodol na októbrové zápasy proti Luxembursku (10. októbra) a Severnému Írsku (13. októbra) nepovolať Nicklasa Füllkruga a má tak k dispozícii už iba dvoch útočníkov - Maximiliana Beiera a Jonathana Burkardta. Baumann sa v pondelok sťažoval na nevoľnosť, pre Atubola to bude premiérová účasť v A-tíme Nemecka. Do bránky sa však s najväčšou pravdepodobnosťou postaví Alexander Nübel.

V tabuľke A-skupiny patrí Nemcom po dvoch zápasoch tretia priečka so stratou troch bodov na lídra Slovensko.
