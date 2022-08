Wolverhampton angažoval rakúskeho útočníka Kalajdžiča

Stuttgart 29. augusta (TASR) - Rakúsky futbalový reprezentant Saša Kalajdžič prestúpil z VfB Stuttgart do anglického Wolverhamptonu Wanderers. Podľa britských médií vedenie klubu Premier League súhlasilo, že za 25-ročného útočníka zaplatí bundesligistovi 18 miliónov eur plus bonusy. Kalajdžič by mal s Wolves podpísať päťročný kontrakt.



Kalajdžič prišiel do Stuttgartu v roku 2019 z Admiry Wacker, v 57 ligových zápasoch v drese VfB strelil 23 gólov. Na konte má aj 15 štartov a štyri presné zásahy v rakúskej reprezentácii.