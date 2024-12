Wolverhampton ukončil spoluprácu s trénerom O'Neilom

Wolverhampton 15. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers ukončil spoluprácu s trénerom Garym O'Neilom. Kompetentní pristúpili k tomuto kroku po štyroch ligových prehrách za sebou.



Štyridsaťjedenročný O'Neil prišiel do tímu v auguste 2023 po odchode Julena Lopeteguiho a v minulej sezóne skončili Wolves pod jeho vedením na štrnástej priečke. Toto leto podpísal s klubom novú štvorročnú zmluvu, no po 16 kolách je tím v zóne zostupu a na sedemnásty Crystal Palace, ktorý má duel k dobru, stráca štyri body.



Wolves prehrali v sobotu doma s nováčikom Ipswichom Town 1:2. Hostia išli prvýkrát do vedenia po vlastnom góle Matta Dohertyho, víťazný gól zariadil v nadstavení hlavičkou Jack Taylor a po odpískaní prišla druhá žltá karta pre domáceho Rayana Ait-Nouriho. Päť dní predtým vyšli bodovo naprázdno na pôde West Hamu (1:2), kde prišiel stredopoliar Mario Lemina o kapitánsku pásku po hádke so strelcom víťazného gólu Jarrodom Bowenom. Informácie priniesla agentúra AFP.