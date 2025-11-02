Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
Wolverhampton ukončil spoluprácu s trénerom Pereirom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Wolves majú na konte dva body za remízy na pôde Tottenhamu a s Brightonom.

Autor TASR
Wolverhampton 2. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers ukončil v nedeľu spoluprácu s trénerom Vitorom Pereirom. Klub pristúpil k tomuto kroku po úvodných desiatich dueloch sezóny, z ktorých mužstvo nevyhralo ani jeden.

Wolves majú na konte dva body za remízy na pôde Tottenhamu a s Brightonom. V tabuľke im tak patrí posledné miesto, osem bodov pod pásmom zostupu. „Výsledky a výkony padli v tejto fáze sezóny pod akceptovateľné štandardy a preto bolo nevyhnutné zmeniť vedenie,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.
