Wolverhampton ukončil spoluprácu s trénerom Pereirom
Autor TASR
Wolverhampton 2. novembra (TASR) - Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers ukončil v nedeľu spoluprácu s trénerom Vitorom Pereirom. Klub pristúpil k tomuto kroku po úvodných desiatich dueloch sezóny, z ktorých mužstvo nevyhralo ani jeden.
Wolves majú na konte dva body za remízy na pôde Tottenhamu a s Brightonom. V tabuľke im tak patrí posledné miesto, osem bodov pod pásmom zostupu. „Výsledky a výkony padli v tejto fáze sezóny pod akceptovateľné štandardy a preto bolo nevyhnutné zmeniť vedenie,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.
