Wolverhampton uviedol Jotu do klubovej Siene slávy

Wolverhampton 17. júla (TASR) - Tragicky zosnulého futbalistu Dioga Jotu uviedli vo Wolverhamptone Wanderers do klubovej Siene slávy. Účastník Premier League o tom informoval vo štvrtok na oficiálnej webovej stránke. Portugalský reprezentant zahynul spoločne so svojím bratom 3. júla pri autonehode vo veku 28 rokov.



Víťaz Premier League v drese Liverpoolu začal svoju kariéru v Anglicku práve na štadióne Molineux. Počas pôsobenia vo Wolverhamptone v rokoch 2017-2020 si v 131 zápasoch pripísal 44 presných zásahov, prispel aj k postupu do najvyššej súťaže. „Je to také smutné a neuveriteľné, že sme mu chceli vzdať hold čo najskôr. Fanúšikovia za nim veľmi smútia a nevideli sme dôvod v odkladaní tohto rozhodnutia. Veríme, že to priaznivci Wolves pochopia a že s tým budú súhlasiť,“ uviedol v stanovisku John Richards, viceprezident klubu a predseda Siene slávy Wolves.



Účastník Premier League si chce podľa agentúry DPA svojho bývalého hráča uctiť aj pred domácim prípravným zápasom proti Celte Vigo a v otváracom dueli ligovej sezóny proti Manchestru City.