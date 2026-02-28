Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Wolverhampton zdolal Aston Villu 2:0 v dueli 28. kola Premier League

Tréner Wolverhampton Wanderers Rob Edwards oslavuje víťazstvo po futbalovom zápase anglickej Premier League proti Aston Ville vo Wolverhamptone v Anglicku v piatok 27. februára 2026. Foto: TASR/AP

Posledný tím tabuľky zdolal doma Aston Villu 2:0, o góly sa postarali Joao Gomes a Rodrigo Gomes.

Autor TASR
Londýn 28. februára (TASR) - Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers si pripísali iba druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Premier League. Posledný tím tabuľky zdolal doma Aston Villu 2:0, o góly sa postarali Joao Gomes a Rodrigo Gomes. Hostia sú na tretej priečke tabuľky s desaťbodovým mankom na lídra Arsenal.



Premier League - 28. kolo:

Wolverhampton Wanderers – Aston Villa FC 2:0 (0:0)

Góly: 61. J. Gomes, 90.+8 R. Gomes
