Wolverhampton zdolal Aston Villu 2:0 v dueli 28. kola Premier League
Posledný tím tabuľky zdolal doma Aston Villu 2:0, o góly sa postarali Joao Gomes a Rodrigo Gomes.
Autor TASR
Londýn 28. februára (TASR) - Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers si pripísali iba druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne Premier League. Posledný tím tabuľky zdolal doma Aston Villu 2:0, o góly sa postarali Joao Gomes a Rodrigo Gomes. Hostia sú na tretej priečke tabuľky s desaťbodovým mankom na lídra Arsenal.
Premier League - 28. kolo:
Wolverhampton Wanderers – Aston Villa FC 2:0 (0:0)
Góly: 61. J. Gomes, 90.+8 R. Gomes
