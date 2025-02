Wolverhampton zdolal Aston Villu a dostal sa z pásma zostupu

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion 7:0 (3:0)



Góly: 32., 64. a 69. Wood (tretí z 11 m), 12. Dunk (vl.), 25. Gibbs-White, 89. N. Williams, 90.+1 Jota Silva

AFC Bournemouth - FC Liverpool 0:2 (0:1)



Góly: 30. a 75. Salah (prvý z 11 m)

FC Everton - Leicester City 4:0 (3:0)



Góly: 6. a 45.+2 Beto, 1. Doucoure, 90. Ndiaye

Newcastle United - FC Fulham 1:2 (1:0)



Góly: 37. Murphy - 61. Jimenez, 83. Rodrigo Muniz



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/

Ipswich Town - FC Southampton 1:2 (1:1)



Góly: 31. Delap - 21. Aribo, 87. Onuachu

Wolverhampton Wanderers - Aston Villa 2:0 (1:0)



Góly: 12. Bellegarde, 90.+7 Cunha

Londýn 1. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool triumfovali v sobotňajšom dueli 24. kola anglickej Premier League na pôde Bournemouthu 2:0 a na čele tabuľky majú už deväťbodový náskok pred druhým Arsenalom. Na ten sa bodovo dotiahol tretí Nottingham, ktorý deklasoval Brighton 7:0. Na štvrtú priečku sa nedokázal posunúť Newcastle, "Magpies" so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom totiž podľahli Fulhamu 1:2.Triumf Liverpoolu zariadil dvojgólový Mohamed Salah. Egyptský útočník po polhodine hry premenil pokutový kop a v 75. minúte parádnou technickou strelou poistil výhru "The Reds". S 22 gólmi si upevnil postavenie na čele tabuľky strelcov. Arsenal stráca na vedúci Liverpool priebežne deväť bodov, ale manko môže skresať už v nedeľu, keď hostí v šlágri Manchester City.Dúbravka opäť dostal príležitosť v bráne Newcastlu, ten však doma proti Fulhamu vyšiel bodovo naprázdno. "Straky" sa síce ujali vedenia v 37. minúte po góle Jacoba Murphyho, ale hostia v druhom polčase otočili skóre, keď Dúbravku prekonali Raul Jimenez a Rodrigo Muniz. Newcastle zostal na piatom mieste o skóre za City, Fulham poskočil na deviatu pozíciu.Nottingham si napravil chuť po minulotýždňovej prehre 0:5 v Bournemouthe a rozstrieľal Brighton 7:0. Domáci si už v prvom polčase vybudovali trojgólový náskok, v druhom dejstve ešte zvýraznili svoj triumf ďalšími štyrmi presnými zásahmi. Chris Wood v 69. minúte premenil pokutový kop a zavŕšil tak čistý hetrik. Novozélandský útočník má v tejto sezóne na konte už 17 gólov, viac strelil len Salah (22) a Erling Haaland z Manchestru City (18).Everton si poradil s Leicestrom hladko 4:0, pričom domácich poslal do vedenia už po 10 sekundách Abdoulaye Doucour. Tridsaťdvaročný stredopoliar sa presadil po dlhom odkope brankára Jordana Pickforda a postaral sa o najrýchlejší gól sezóny a štvrtý najrýchlejší v histórii súťaže. Dvoma gólmi sa na víťazstve podieľal Beto. Posledný tím tabuľky Southampton zaknihoval prvú ligovú výhru od 2. novembra 2024, keď uspel na trávniku Ipswichu 2:1. Dôležitý krok smerom k záchrane urobil Wolverhampton, ktorý zdolal ôsmu Aston Villu 2:0 a poskočil z pásma zostupu na 17. miesto.