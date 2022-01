Wolverhampton získal Hee-chana na trvalý prestup

Londýn 26. januára (TASR) - Kórejský futbalista Hwang Hee-chan sa od novej sezóny stane kmeňovým hráčom Wolverhamptonu Wanderers. Anglický klub si po vypršaní hosťovania uplatní opciu a kúpi ho z nemeckého RB Lipsko.



Hee-chan podpíše s účastníkom Premier League zmluvu do júna 2026, informovala agentúra AP. Dvadsaťšesťročný zakončovateľ zatiaľ nastrieľal za Wolves štyri góly v štrnástich zápasoch, už vyše mesiaca je však na maródke.



"Svoju šancu chopil pevne do rúk. Ak sa dá zdravotne do poriadku, môže tu stráviť pekné roky svojej kariéry a pomôcť tímu k dosahovaniu úspechov," uviedol technický riaditeľ Wolverhamptonu Scott Sellars.