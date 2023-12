Wolverhampton zvíťazil nad Chelsea 2:1

18. kolo Premier League:



Wolverhampton Wanderers - FC Chelsea 2:1 (0:0)



Góly: 51. Lemina, 90.+3 Doherty - 90.+6 Nkunku



Londýn 24. decembra (TASR) - Futbalisti Wolverhamptonu Wanderers zvíťazili v sviatočnom zápase 18. kola Premier League nad londýnskou Chelsea 2:1 a v tabuľke sa dotiahli na svojho súpera. Oba tímy majú na konte 22 bodov a figurujú na 10. a 11. mieste.V prvom polčase mali lepšie šance hostia, no nedokázali ich využiť. Najväčšiu spálil Raheem Sterling, ktorý išiel po chybe domácej obrany sám na bránu, no namiesto prihrávky úplne voľnému Coleovi Palmerovi volil strelu a tú chytil brankár Jose Sa. Po zmene strán boli aktívnejší domáci hráči a svoje príležitosti dokázali využiť. V 51. minúte otvoril skóre Mario Lemina a v nadstavenom čase pridal poistku Matt Doherty. Chvíľu na to znížil Christopher Nkunku, no Chelsea už nedokázal vyrovnať.