Wolves proti Slovanu bez opory Bolyho,po operácii tento rok už skončil

Londýn 30. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Willy Boly bude anglickému Wolverhampton Wanderers chýbať až do budúceho roka. Dvadsaťosemročný zadák utrpel zlomeninu nohy počas tréningu ešte minulý týždeň a v stredu sa podrobil operácii.



Wolverhampton na oficiálnom webe uviedol, že hráč, ktorý je reprezentantom Pobrežia Slonoviny, operáciu absolvoval bez komplikácií. "Willy sa v Londýne podrobil operácii, pri ktorej mu napravili zlomenú kosť a spevnili ju malým kovovým plátkom a skrutkami. Procedúra prebehla bez komplikácií a vráti sa do Comptonu, kde bude rehabilitovať. Nohu bude mať zafixovanú prvých šesť týždňov, bude však pracovať na spevnení svalov," uviedla agentúra AFP. Boly prišiel do klubu z FC Porto v roku 2017 pôvodne na hosťovanie, ktoré sa minulý rok zmenilo na riadny prestup. Je oporou, v aktuálnej sezóne nastúpil v 16 z 20 zápasov mužstva.



Wolves sú súperom Slovana Bratislava v K-skupine Európskej ligy UEFA 2019/2020. Minulý týždeň zvíťazili na Tehelnom poli 2:1 a najbližšie "belasých" privítajú na domácom štadióne 7. novembra. Účastník Premier League má v tabuľke pred slovenským majstrom po polovici programu na druhom mieste náskok dvoch bodov, lídrom je portugalská Braga a posledný bez bodu Besiktas Istanbul.