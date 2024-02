Wolves znova zdolali Tottenham. O´Neil: Zaslúžili sme si to

Londýn 18. februára (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur neprehrali päť ligových zápasov po sebe, no v sobotňajšom zápase 25. kola im túto sériu zastavil neobľúbený súper. Proti Wolves nepotvrdili pozíciu favorita, doma prehrali 1:2 a "vlkom" podľahli vo štvrtom z uplynulých piatich zápasov. Podľa trénera Wolves Garyho O´Neila si jeho zverenci víťazstvo zaslúžili: "Prísť do Tottenhamu a zvíťaziť nie je ľahké, takže toto je fantastický výsledok pre nás."



Wolves išli do vedenia v 42. minúte, keď sa presadil Joao Gomez. Krátko po prestávke vyrovnal Dejan Kulusevski, no Gomez v 63. minúte vrátil hosťom tesný náskok. Hráči Tottenhamu nedokázali prejaviť prevahu v držaní lopty (71:29) do kontrolovania zápasu a prvýkrát po deviatich ligových zápasoch strelili menej než dva góly. "Myslím si, že v prvom polčase sme hru dostatočne kontrolovali, ale neohrozili sme hernú pohodu Wolves, ktorí uzavreli prvý polčas gólom. V druhom sme rýchlo skórovali a v ďalšom priebehu sme mali dominovať. Pritlačili sme na súpera, ale napokon sme nezvládli kľúčové momenty. Keď sme dostali druhý gól, bolo to pre nás ťažké. Naši priaznivci sa zo všetkých síl snažili pomôcť nám, ale nevyšlo to. Cítim sklamanie, ale je na mne, aby som to napravil a dostal z tímu viac," povedal tréner Tottenhamu Ange Postecoglou, ktorému pre zdravotné problémy chýbalo päť hráčov. V zostave Wolves absentoval iba jediný - útočník Matheus Cunha, ktorý sa hetrikom podieľal na nedávnom víťazstve na ihrisku Chelsea. "Výsledok je, samozrejme, výborný. Čo sa týka výkonu, myslím si, že sme si víťazstvo zaslúžili. Vytvorené šance boli vynikajúce, dokázali sme dobre kontrovať, o jednej veci vieme, že sa nám to podarí."



Wolves v predošlom kole doma podľahli Brentfordu 0:2, predtým zvíťazili proti Chelsea. Najmä uplynulé dva výsledky na ihriskách súperov dodali ich fanúšikom nádej, že by tím mohol bojovať o najvyššie priečky. Na lídra tabuľky Liverpool strácajú 22 bodov. "Jedna z mojich obľúbených častí tejto práce je, že sa nesmiem nechať unášať a premýšľať o veciach, ktoré sa môžu stať, ale zároveň milujem, keď na to môžem myslieť. Ak by sme mali teraz iba 22 bodov, mali by sme obavy, ako získame naše ďalšie víťazstvo. Preto fakt, že už máme 35 bodov, je pre našich priaznivcov veľmi pozitívny. Som rád, že si to užívajú. Vnímame prepojenie medzi hráčmi a fanúšikmi," poznamenal O´Neil.