Woodcroft skončil na poste trénera Edmontonu, nahradil ho Knoblauch

Edmonton 12. novembra (TASR) - Jay Woodcroft už nie je tréner hokejistov Edmontonu Oilers. Vedenie klubu NHL ho odvolalo po nevydarenom štarte do sezóny. "Olejári" vyhrali v trinástich dueloch iba trikrát a patrí im predposledná 15. priečka v tabuľke Západnej konferencie. Nástupcom Woodcrofta sa stal Kris Knoblauch, informoval portál sportsnet.ca.



Štyridsaťsedemročný Woodcroft prevzal Oilers vo februári 2022, keď sa stal nástupcom Davea Tippetta. Pôvodne figuroval ako dočasný kouč, no po postupe do konferenčného finále podpísal vlani v júni s Edmontonom trojročný kontrakt. V uplynulom ročníku sa so zverencami dostal do 2. kola play off, vstup do tejto sezóny však ašpirantovi na popredné priečky nevyšiel a Woodcrofta vo funkcii nezachránilo ani sobotňajšie víťazstvo 4:1 na ľade Seattlu.



Kanaďan Knoblauch bude pôsobiť premiérovo v pozícii hlavného kouča tímu NHL, v minulosti účinkoval dve sezóny ako asistent vo Philadelphii. V juniorskej OHL viedol v tíme Erie Otters napríklad aj Connora McDavida, či Erika Černáka. Jeho asistent v tíme "olejárov" bude aj niekdajší skvelý obranca Paul Coffey.