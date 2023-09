Americký golfista Woodland podstúpil operáciu nádoru na mozgu

New York 19. septembra (TASR) - Americký golfista Gary Woodland v pondelok podstúpil operáciu nádoru na mozgu. Bývalému víťazovi US Open bolo ochorenie diagnostikované minulý mesiac.



Woodland sa spočiatku snažil liečiť príznaky liekmi. Potom sa však po komunikácii s rodinou rozhodol absolvovať operáciu. Tím tridsaťdeväťročného Američana oznámil na sociálnych sieťach, že počas operácie mu odstránili "väčšinu nádoru".



V tejto sezóne sa predstavil na 24 podujatiach a šesťkrát sa umiestnil v prvej dvadsaťpäťke. Woodland je štvornásobný víťaz turnajov PGA Tour, v roku 2019 triumfoval na US Open. Informoval server ESPN.