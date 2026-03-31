Woods mal po nehode sklené oči a vo vrecku dve tabletky analgetík
Autor TASR
Orlando 31. marca (TASR) - Americký golfista Tiger Woods mal sklené oči podliate krvou, rozšírené zreničky a dve tabletky analgetík vo vrecku nohavíc, keď ho minulý týždeň na Floride vypočúvala polícia po autonehode. Vyplýva to zo správy o incidente, ktorú v utorok zverejnila kancelária miestneho šerifa.
Podľa agentúry AP mal Woods spomalené a letargické pohyby, potil sa, keď sa rozprával so zástupcami šerifa a povedal im, že si ráno vzal lieky na predpis. Slávny golfista prezradil, že predtým, ako narazil do nákladného vozidla, sa pozeral do mobilu a ladil autorádio, uvádza sa v správe. V jeho vrecku našli dve biele tabletky, ktoré boli identifikované ako opioid hydrokodón, ktorý sa používa pri liečbe bolesti. Keď sa ho zástupca šerifa spýtal, či užíva nejaké lieky na predpis, Woods odpovedal: „Beriem ich pár.“
Woodsa zadržala v piatok polícia za jazdu pod vplyvom neznámej látky po autonehode neďaleko jeho domu na Floride. Jeho vozidlo narazilo do nákladného auta pri pokuse o predbiehanie a prevrátilo sa na bok. Woodsa po ôsmich hodinách prepustili na kauciu. Päťdesiatročný golfista vyviazol z nehody v oblasti Jupiter Island bez zranení. Podľa policajného šerifa Martina Johna Budensieka však vykazoval známky zníženej schopnosti viesť motorové vozidlo. Woods odmietol rozbor moču, a preto úrady nikdy nedostanú definitívnu odpoveď, pod vplyvom akej látky bol v čase nehody. Dychový test na alkohol mal negatívny. Podľa správy šerifa malo nákladné auto škodu 5000 dolárov, jeho vodič takisto nebol zranený.
Počas testu triezvosti v teréne si zástupcovia šerifa všimli, že Woods kríva a že má cez pravé koleno prevlečenú kompresnú pančuchu. Golfista vysvetlil, že podstúpil sedem operácií chrbta a viac ako 20 operácií nôh a že sa mu pri chôdzi zasekáva členok. Woods, ktorý počas výsluchu štikútal, počas testov neustále pohyboval hlavou a zástupcovia šerifa ho museli niekoľkokrát poučiť, aby držal hlavu rovno, uvádza sa v správe. „Na základe mojich pozorovaní, spôsobu, akým Woods vykonával cvičenia, a na základe môjho tréningu, vedomostí a skúseností som sa domnieval, že Woodsove normálne schopnosti boli narušené a nebol schopný bezpečne riadiť motorové vozidlo,“ napísal zástupca šerifa v správe.
Woods už v roku 2017 čelil obvineniu z jazdy pod vplyvom, keď ho polícia našla spať za volantom jeho poškodeného auta. Vtedy uviedol, že užil zmes liekov proti bolesti. Pred piatimi rokmi mal v Kalifornii vážnu autonehodu, pri ktorej utrpel ťažké zranenia pravej nohy.
