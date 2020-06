Woods odsúdil násilie po smrti Floyda: Nemusíme si podpáliť naše mestá

New York 2. júna (TASR) - Americký golfista Tiger Woods odsúdil násilné protesty po smrti Georgea Floyda. Ten zomrel po tom, ako mu policajt v Minneapolise pri zatýkaní kľačal na krku viac ako osem minút. Brutálny zásah vyvolal v USA nepokoje, ktoré sa rozšírili do viacerých miest.



"Moje srdce je s Georgeom Floydom a jeho rodinou. Všetci trpíme, ale naše ciele môžeme dosiahnuť aj bez toho, aby sme si podpálili naše mestá. Spoločne máme šancu vybudovať bezpečnejšiu a jednotnejšiu spoločnosť. To však bude možné iba prostredníctvom konštruktívneho a úprimného dialógu," odkázal Woods cez twitter.



Vo svojom posolstve poukázal aj na ťažkú prácu polície, no zároveň poukázal na hranice, ktoré prekročili pri zákroku proti Floydovi: "Tvrdo trénujú, aby sa naučili, kedy je nevyhnutné použiť násilie, pri tejto šokujúcej tragédii však očividne zašli za hranu." Informovala o tom agentúra SID.