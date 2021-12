Tiger Woods ohlásil návrat, so svojím synom si zahrá na turnaji PNC

Na archívnej videosnímke prevrátené vozidlo amerického golfistu Tigera Woodsa 23. februára 2021 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Orlando 8. decembra (TASR) - Americký golfista Tiger Woods bude desať mesiacov po autonehode opäť hrať. Na budúci týždeň sa so svojím synom zúčastní na turnaji PNC Championship. Podujatie, na ktorom hrajú profesionálni hráči v tímoch s rodinnými príslušníkmi, bude 18. a 19. decembra v klube Ritz-Carlton v Orlande na Floride." povedal legendárny golfista. Woodsovci sa na podujatí zúčastnia druhýkrát, minulý rok obsadili siedme miesto.Pätnásťnásobný víťaz major turnajov v nedávnom rozhovore pre mesačník Golf Digest povedal, že si je síce istý svojím návratom, no zrejme bude hrať len určité vybrané turnaje: "Woods havaroval 23. februára v Los Angeles. Nehoda sa stala blízko štvrtí Rolling Hills Estates a Rancho Palos Verdes. S početnými zraneniami nohy ho odviezli do nemocnice, kde podstúpil náročnú operáciu. Golfista si údajne nehodu nepamätá. Po havárii mal viacero otvorených zlomenín. Štyridsaťpäťročný Woods nebol pod vplyvom alkoholu a ani iných omamných látok. Už pred haváriou nehral plnohodnotne pre operácie chrbta a kolena. Informovala agentúra AP.