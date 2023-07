Woods triumfoval v 9. etape, Vingegaard si udržal žltý dres

výsledky 9. etapy (Saint-Léonard-Noblat - Puy de Dôme, 182,4 km):



1. Michael Woods (Kan./Izrael Premier Tech) 4:19:41 h, 2. Pierre Latour (Fr./TotalEnergies) +28 s, 3. Matej Mohorič (Slovin./Bahrajn Victorious), 4. Matteo Jorgenson (USA/Movistar Team) obaja +35, 5. Clément Berthet (Fr./AG2R Citroën) +55, 6. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) +1:23 min, 7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana Qazaqstan) +1:39, 8. Jonas Gregaard (Dán./Uno-X Pro Team) +1:58, 9. Mathieu Burgaudeau (Fr./TotalEnergies) +2:16, 10. David De La Cruz (Šp./Astana Qazaqstan) +2:34, ..., 154. Peter SAGAN (SR/Total Energies) +29:54







celkové poradie po 9. etape:



1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 38:37:46 h, 2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) +17 s, 3. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +2:40 min, 4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +4:22, 5. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +4:39, 6. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) +4:44, 7. Thomas Pidcock (V.Brit./Ineos Grenadiers) +5:26, 8. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +6:01, Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +6:45, 10. Romain Bardet (Fr./DSM) +6:58, ..., 128. SAGAN 1:49:35 h







bodovacia súťaž:



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 259 b, 2. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 149, 3. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 143, ..., 28. SAGAN 27







súťaž vrchárov:



1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 46 b, 2. Felix Gall (Rak./AG2R Citroen) 28, 3. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Pro Cycling) 26

Puy de Dôme 9. júla (TASR) - Kanadský cyklista Michael Woods triumfoval v nedeľnej deviatej etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Izrael Premier Tech prišiel do cieľa 182,4 km dlhej trasy zo Saint-Léonard-Noblat do Puy de Dôme v čase 4:19:41 h. Druhý skončil domáci Pierre Latour (TotalEnergies), tretí finišoval Slovinec Matej Mohorič (Bahrajn Victorious). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) prišiel do cieľa na 154. mieste so stratou 29:54 min.Jazdcov čakala v 9. etape trať so zvlneným profilom, ktorý však v závere vystriedal náročný kopec najvyššej kategórie s dĺžkou 13,3 km a priemerným sklonom 7,7 percenta. Záverečné štyri kilometre dosahuje až 12 percent, čo sľubovalo súboj vrchárov.Tímy od úvodu cítili šancu, že únik by v 9. etape mohol uspieť. Hneď po štarte sa spustila séria útokov a na čele sa postupne osamostatnila 14-členná skupina, ktorej povolil pelotón vedený tímom Jumbo-Visma vzdialiť sa. Peter Sagan vypadol z balíka po tom, čo mu spadla reťaz. Únik si 107 km pred cieľom vypracoval náskok viac ako 10 minút. Sagan sa neskôr vrátil späť do pelotónu, ktorý išiel v pomalom tempe a líder celkového poradia Dán Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) si strážil prípadné nástupy druhého Tadeja Pogačara (UAE Team Emirates).Necelých 50 km pred cieľom sa začal boj vo vedúcej skupine. Na čele sa osamostatnila skupina piatich jazdcov, no nie nadlho. Atak vyšiel Matteovi Jorgensonovi (Movistar Team), ktorý ušiel prenasledovateľom a vypracoval si pred rozhodujúcim záverečným stúpaním minútový náskok. Počas úvodných kilometrov ho ešte navýšil na 1:20 min, no postupne strácal. Rozhodujúce boli záverečné tri kilometre, počas ktorých Jorgensonovi došli sily. Necelých 500 metrov pred cieľom ho predbehol Woods, ktorý preukázal v závere najviac síl. Jorgensen napokon skončil mimo prvej trojky a finišoval štvrtý. Nekompromisný kopec preveril aj pretekárov bojujúcich o triumf v celkovom poradí. Jeho líder Vingegaard zaostal za Pogačarom, ktorý z 25 sekundového náskoku Dána ukrojil 8 sekúnd.