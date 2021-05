Woods vyhral 4. etapu Okolo Romandie a vedie aj celkovo

Thyon 1. mája (TASR) - Kanadský cyklista Michael Woods triumfoval v sobotňajšej 4. etape pretekov Okolo Romandie. Slovenskí reprezentanti z tímu Bora-hansgrohe Peter a Juraj Saganovci v náročnej horskej etape o popredné priečky nebojovali.



Jazdec stajne Israel Start-Up Nation prišiel do cieľa o 17 sekúnd skôr ako Austrálčan Ben O'Connor z AG2R Citroen a o 21 sekúnd pred Gerraintom Thomasom z Ineosu Grenadiers. Britský jazdec mal smolu, keď ako najväčší favorit na prvenstvo zo záverečnej skupiny menej ako kilometer pred cieľom spadol. Woods sa posunul do čela aj celkového poradia, pred Thomasom má 11-sekundový náskok a pred O'Connorom 21.



Štvrtá etapa viedla zo Sionu na vrch Thyon do výšky 2090 metrov nad morom a mala 161,3 km. Na trati boli tri náročné stúpania prvej kategórie. Záverečný úsek do kopca mal až 20,7 kilometra a priemerný sklon 7,6 %. Peter Sagan si vystúpil z pelotónu približne 50 km pred cieľom, pred výstupom na druhý významný vrch na trati Suen.