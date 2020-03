Woods vyzval na zodpovednosť počas pandémie: Musíme byť rozumní

Los Angeles 17. marca (TASR) - Americký golfista Tiger Woods sa pridal k športovým osobnostiam, ktoré vyzvali na zodpovednosť v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Pre nákazu už minulý týždeň odložili všetky golfové turnaje a Woods tak nebude môcť obhajovať titul na aprílovom podujatí Masters. Vlani na ňom získal prvenstvo po jedenásťmesačnom čakaní na triumf.



"V živote sú oveľa dôležitejšie veci ako golf. Teraz musíme v prvom rade dbať na bezpečnosť, byť rozumní a spraviť všetko pre to, aby sme my a naši blízki zostali v bezpečí," odkázal Woods fanúšikom prostredníctvom twitteru.



V nedeľu vydalo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúčanie na zrušenie všetkých akcií s účasťou viac ako 50 osôb. V USA evidujú 4734 prípadov ochorenia COVID-19 a sedemnásť úmrtí. Celosvetovo je potvrdených vyše 183-tisíc nakazených, 7175 ľudí vírusu podľahlo.