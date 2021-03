Woodsa prepustili z nemocnice, zotavovať sa bude doma

New York 17. marca (TASR) - Amerického golfistu Tigera Woodsa tri týždne po ťažkej havárii prepustili z nemocnice. Po operácii sa bude ďalej zotavovať v domácom prostredí.



"Som šťastný, že môžem oznámiť, že som späť doma, kde budem ďalej pokračovať v liečbe. Ďakujem lekárom a celému nemocničnému personálu za starostlivosť, som im vďačný za všetku podporu a povzbudenia, ktoré som od nich dostal počas uplynulých týždňov. Budem pracovať na tom, aby som bol každým dňom silnejší," uviedol 45-ročný golfista na sociálnych sieťach.



Woods havaroval 23. februára v skorých ranných hodinách v Los Angeles, keď jeho auto vyletelo mimo cesty a niekoľkokrát sa prevrátilo. Zo zdemolovaného vozidla ho museli vystrihnúť. Následne ho odviezli do miestnej nemocnice, kde podstúpil niekoľko chirurgických zákrokov.



Jeden z najúspešnejších golfistov histórie mal po nehode viacero otvorených zlomenín pravej nohy. Trauma svalu a mäkkého tkaniva si vyžiadala chirurgický zásah, lekári museli zmierniť tlak v svaloch v dôsledku opuchu. Dva dni po havárii ho previezli do inej kliniky v LA. Podľa lekárov bude trvať mesiace, kým bude môcť znovu behať. Šerif z okresu Los Angeles uviedol, že Woodsa nebudú trestne stíhať. Pätnásťnásobný víťaza major turnajov nebol počas nehody pod vplyvom alkoholu a ani iných omamných látok.