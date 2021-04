Woodsovu haváriu zapríčinili vysoká rýchlosť a nezvládnutie zákruty

Los Angeles 7. apríla (TASR) - Príčinami automobilovej havárie amerického golfistu Tigera Woodsa boli vysoká rýchlosť a nezvládnutie zákruty. Šerif Los Angeles Alex Villanueva to oznámil šesť týždňov po nehode.



Woods prevrátil svoje SUV 23. februára ráno miestneho času, keď si pravdepodobne pomýlil plynový pedál s brzdou. Jeho auto narazilo do stromu, vyletelo do vzduchu a pred dopadom sa pretočilo. V momente nárazu išlo rýchlosťou približne 120 kilometrov za hodinu. Štyridsaťpäťročný Američan sa po niekoľkých týždňoch v nemocnici zotavuje doma. Informoval o tom web CNN.