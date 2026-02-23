< sekcia Šport
World Climbing povolil návrat Rusov pod neutrálnou vlajkou
World Climbing okrem toho prehodnocuje aj úplný návrat dvoch federácii suspendovaných od marca 2022, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.
Autor TASR
Turín 23. februára (TASR) - Strešná organizácia športového lezenia World Climbing povolila návrat Rusov a Bielorusov do svojich súťaží pod neutrálnou vlajkou. Organizácia prijala rozhodnutie na svojom februárovom stretnutí v Turíne a informovala o tom v pondelok na svojej oficiálnej webstránke.
World Climbing okrem toho prehodnocuje aj úplný návrat dvoch federácii suspendovaných od marca 2022, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Súťaže na území Ruska a Bieloruska sú však naďalej pozastavené. Ďalšie Valné zhromaždenie je na programe v Rijáde v apríli a jeho súčasťou bude samostatné zasadnutie venované téme úlohy športu a medzinárodných federácií v širšom geopolitickom kontexte.
