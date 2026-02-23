Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
World Climbing povolil návrat Rusov pod neutrálnou vlajkou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

World Climbing okrem toho prehodnocuje aj úplný návrat dvoch federácii suspendovaných od marca 2022, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu.

Autor TASR
Turín 23. februára (TASR) - Strešná organizácia športového lezenia World Climbing povolila návrat Rusov a Bielorusov do svojich súťaží pod neutrálnou vlajkou. Organizácia prijala rozhodnutie na svojom februárovom stretnutí v Turíne a informovala o tom v pondelok na svojej oficiálnej webstránke.

World Climbing okrem toho prehodnocuje aj úplný návrat dvoch federácii suspendovaných od marca 2022, keď Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Súťaže na území Ruska a Bieloruska sú však naďalej pozastavené. Ďalšie Valné zhromaždenie je na programe v Rijáde v apríli a jeho súčasťou bude samostatné zasadnutie venované téme úlohy športu a medzinárodných federácií v širšom geopolitickom kontexte.
