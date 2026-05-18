World Gymnastics zrušila všetky obmedzenia voči Rusku a Bielorusku
World Gymnastics je ďalšou športovou organizáciou, ktorá zareagovala na nedávne odporúčanie MOV o navrhovanom opätovnom zaradení Rusov a Bielorusov do súťažného kolotoča.
Autor TASR
Berlín 18. mája (TASR) - Medzinárodná gymnastická federácia (World Gymnastics) sa rozhodla zrušiť všetky obmedzenia voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Na podujatiach tak budú môcť súťažiť pod vlastnou vlajkou. Ďalšie detaily tohto kroku neoznámili.
World Gymnastics je ďalšou športovou organizáciou, ktorá zareagovala na nedávne odporúčanie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o navrhovanom opätovnom zaradení Rusov a Bielorusov do súťažného kolotoča. Doteraz mohli športovať len pod neutrálnou vlajkou. Informovala agentúra DPA.
