Wozniacka dostala voľnú kartu na Australian Open

Melbourne 6. decembra (TASR) - Dánska teniska Carolina Wozniacka dostala voľnú kartu na úvodný grandslam sezóny Australian Open (od 14. do 28. januára). Šampiónka z roku 2018 sa v Melbourne predstaví prvýkrát po štyroch rokoch.



Wozniacka sa na kurty vrátila začiatkom augusta po 3,5-ročnej prestávke, počas ktorej sa stala dvojnásobnou matkou. Bývalá svetová jednotka naposledy hrala US Open. Vo Flushing Meadows postúpila do 4. kola, v ktorom vypadla z neskoršou víťazkou Coco Gauffovou v troch setoch 3:6, 6:3, 1:6.



"Na Melbourne mám veľa krásnych spomienok. Vrcholom kariéry bolo víťazstvo v roku 2018. Je to samozrejme turnaj, na ktorom sa cítim mimoriadne dobre. Milujem kurt a aj fanúšikov," uviedla Dánka podľa agentúry AFP. "Som naozaj všetkým vďačná za voľnú kartu a za to, že mám možnosť v januári opäť hrať na Australian Open," dodala.