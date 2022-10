Wright s prvým bodom v profilige, Barkov odohral 600. zápas

New York 20. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Shane Wright sa vo svojom treťom zápase za Seattle Kraken dočkal prvého bodu v NHL. O svojej asistencii pri góle Ryana Donata sa dozvedel dodatočne až na začiatku tretej tretiny duelu so St. Louis Blues (3:4 pp) na multimediálnej kocke.



Ligoví štatistici tak pripravili pekný moment štvorke tohtoročného vstupného draftu. "Teším sa z toho, bol to veľmi pekný okamih. Každým zápasom sa cítim na ľade istejšie a dúfam, že to tak bude pokračovať aj naďalej," uviedol Wright pre nhl.com. V Climate Pledge Arene tento moment vyvolal ovácie divákov a obrazovka zachytila jeho rodičov Tanyu a Simona Wrightovcov, ako oslavujú prvý míľnik svojho syna.



Osemnásťročný útočník nastúpil za klub zo severozápadného pobrežia USA len v troch z doterajších piatich duelov, pričom v priemere odohral 6:33 minúty. Napriek tomu sa stal najmladším hráčom mužstva v krátkej histórii klubu, ktorý sa zapísal do kanadského bodovania. "Je to pre neho úžasný okamih. Dnes si zaslúžil streliť aj svoj prvý gól, no zakončil len do žŕdky. Chcem mu dať viac času na ľade a pomôcť mu v raste, pretože pôsobil veľmi sebavedome a páčil sa mi jeho prejav," povedal Dave Hakstol, tréner Seattlu.



Philadelphia prišla v noci o svoju nezdolanosť v tomto ročníku, keď prehrala na ľade Floridy 3:4. Hrdinom stretnutia bol v drese domácich dvojgólový Carter Verhaeghe. Dvadsaťsedemročnému kanadskému útočníkovi sa podarilo zopakovať počin z predchádzajúcej sezóny, keď sa v prvom domácom zápase dva razy strelecky presadil proti Pittsburghu. "Dúfam, že tento trend si udržím. Teraz hráme viac defenzívnejšie, čo znamená menej ofenzívnych príležitostí, no všetci veríme, že v ťažších stretnutiach nám to prinesie úspechy," povedal Verhaeghe. V drese domácich odohral Fín Aleksander Barkov svoj jubilejný 600. zápas v základnej časti NHL.



Obhajca Stanleyho pohára z Colorada zatiaľ predvádza výkony ako na hojdačke. Po triumfe na ľade Minnesoty (6:3) prehral doma s Winnipegom 3:4 po predĺžení. Fínskeho útočníka Mikka Rantanena vyhlásili za druhú hviezdu zápasu, keď mal v stretnutí bilanciu 2+1. Na svojom konte má už 168 gólov a v historických štatistikách klubu Avalanche/Quebec Nordiques sa dostal na 10. miesto, keď prekonal Alexa Tanguaya. "Korčuľovanie ja naša najväčšia sila, no v tomto zápase náš pohyb nebol taký, ako máme zvyčajne a preto sme prehrali," povedal Rantanen. Kanaďanovi Nathanovi MacKinnonovi chýbal jeden bod k tomu, aby sa stal tretím hráčom klubovej histórie, ktorý otvorí sezónu štyrmi zápasmi s minimálne dva bodmi. Dokázali to len Michel Goulet (4) a Peter Šťastný, ktorý drží rekord s piatimi viacbodovými duelmi z ročníka 1987/88. MacKinnon proti Winnipegu zaznamenal "iba" jednu asistenciu, od začiatku sezóny nazbieral dokopy osem bodov (2+6).