WTA oznámila hráčkam, že si nemusia podať ruku so súperkou

Londýn 11. júla (TASR) - Ženská tenisová asociácia (WTA) oznámila hráčkam, že si po zápase nemusia podať ruku so súperkou. Vyhlásenie prišlo po víťazstve (2:6, 6:4, 7:6) ukrajinskej tenistky Jeliny Svitolinovej, ktorá odmietla podať ruku zdolanej Bieloruske Viktorii Azarenkovej.



"Vzhľadom na prebiehajúcu odsúdeniahodnú vojnu na Ukrajine WTA rešpektuje postoj ukrajinských športovcov, ktorí sa vzdali tradície podávania rúk súperkám z Ruska a Bieloruska na konci zápasu, keďže ide o ich osobné rozhodnutie," cituje z vyhlásenia WTA portál insidethegames.biz.



Svitolinová sama vyzvala riadiaci orgán svetového ženského tenisu, aby jej poskytol usmernenie. "Myslím si, že WTA by mala vydať oficiálne vyhlásenie, v ktorom uvedie, že si ukrajinské tenistky nebudú musieť podávať ruky so športovkyňami z Ruska a Bieloruska," povedala médiám po zápase.



Nasadená devätnástka z Bieloruska vypadla v osemfinále po trojsetovom súboji so Svitolinovou. Ako je zvykom, Svitolinová jej po zápase nepodala ruku na protest proti ruskej vojenskej invázii na Ukrajine. Bielorusko je kľúčový spojenec Moskvy, ruské jednotky na začiatku vojny prenikli na Ukrajinu aj z bieloruského územia.



Azarenková chcela po stretnutí zagratulovať súperke a podať jej ruku, Svitolinová však na jej gesto nereagovala. Bielorusku pri odchode z kurtu niektorí fanúšikovia vyprevadili bučaním. Bývalá svetová jednotka po zápase vyhlásila, že správanie divákov voči nej nie je férové. Azarenková pritom v minulosti kritizovala bieloruskú vládu za jej úlohu počas ruskej invázie na Ukrajine, pričom tvrdila, že na turnajoch vždy cítila puto medzi Ukrajincami a Bielorusmi.