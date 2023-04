WTA sa po kauze Šuaj Pcheng vráti v druhej polovici roka do Číny

New York 13. apríla (TASR) - Ženská tenisová asociácia (WTA) ukončila bojkot podujatí v Číne a od druhej polovice tohto roka bude opäť organizovať turnaje v tejto krajine.



Bojkot odštartoval na konci roka 2021 pre obavy o bezpečnosť bývalej deblovej špecialistky Šuaj Pcheng. Tridsaťsedemročná tenistka obvinila vrcholného funkcionára Čínskej komunistickej strany zo sexuálneho obťažovania, následne sa s ňou nedokázali spojiť priatelia ani predstavitelia WTA, ale po verejnom tlaku na Čínu neskôr svoje vyjadrenia stiahla. V čase zimnej olympiády v Pekingu sa na starostlivo zorganizovanom vystúpení stretla s prezidentom MOV Thomasom Bachom, no odvtedy sa na verejnosti neobjavila. WTA žiadala, aby sa jej obvinenie vyšetrilo. Šéf organizácie Steve Simon však teraz pre AP uviedol, že i keď sa jeho požiadavka nenaplnila, s prispením hráčov a zástupcov turnajov bolo prijaté rozhodnutie vrátiť sa do krajiny.



Simon tvrdí, že "WTA dostala ubezpečenia od jej blízkych, že je v bezpečí a žije so svojou rodinou v Pekingu". WTA oznámi v najbližších týždňoch termíny a dejiská turnajov v Číne. Medzi nimi bude aj koncoročný turnaj WTA Finals v Šen-čene. Informovala agentúra AP.