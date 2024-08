Wu Jü a Cakirogluová postúpili do finále kategórie do 50 kg

box



ženy do 50 kg - semifinále:



Wu Jü (Čína) - Nazym Kyzajbajová (Kaz.) 4:1



Buse Naz Cakirogluová (Tur.) - Aira Villegasová (Fil.) 5:0



Paríž 7. augusta (TASR) - Čínska boxerka Wu Jü a Turkyňa Buse Naz Cakirogluová postúpili na OH v Paríži do finále kategórie do 50 kg. Wu Jü zvíťazila v semifinále nad Nazym Kyzajbajovou z Kazachstanu 4:1, Cakirogluová si poradila s Airou Villegasovou z Filipín 5:0.Kyzajbajová a Villegasová majú ako zdolané semifinalistky isté bronzové medaily.