Xabi Alonso dostal štvrtú žltú kartu, jeden zápas si odsedí na tribúne

Leverkusen 28. apríla (TASR) - Španielsky futbalový tréner Xabi Alonso dostal jednozápasový dištanc v nemeckej Bundeslige. Kormidelník Bayeru Leverkusen dostal v sobotňajšom stretnutí 31. kola proti VfB Stuttgart (2:2) štvrtú žltú kartu v sezóne a najbližší ligový duel svojho tímu tak bude sledovať z tribúny. Už istí nemeckí majstri nastúpia budúcu nedeľu (5. mája) na pôde Eintrachtu Frankfurt.



"Žltej karte veľmi nerozumiem. Bolo to vášnivé na lavičke, ale nič pozoruhodné sa nestalo. Boli tam diskusie s rozhodcom a s druhou lavičkou, ale všetko s rešpektom. Ale ja to musím akceptovať a ďalší zápas sledovať z tribúny," uviedol Alonso podľa agentúry DPA.



Kormidelník Bayeru a aj tréner hostí Sebastian Hoeness dostali žltú kartu po ostrej diskusii pri postrannej čiare počas zápasu, ktorý sa skončil remízou. Leverkusen odvrátil prehru v 90.+7 minúte, rovnako ako aj pred týždňom, keď remizoval v Dortmunde 1:1. Proti tretiemu Stuttgartu však musel doťahovať dvojgólové manko, keď inkasoval v rozpätí desiatich minút v úvode druhého polčasu. V 62. minúte však znížil Amine Adli a v nadstavení vyrovnal Robert Andrich.



Je to prvýkrát v kariére, čo je Alonso suspendovaný počas svojho trénerského pôsobenia: "Ak mám byť úprimný, raz sa mi to stalo v Reale Sociedad San Sebastian." Leverkusen čaká pred budúcotýždňovým zápasom proti Frankfurtu ešte duel v Taliansku. Vo štvrtok nastúpia v prvom semifinále Európskej ligy na pôde AS Rím.