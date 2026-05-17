Nedela 17. máj 2026
Xabi Alonso novým trénerom Chelsea, podpísal štvorročný kontrakt

Na snímke španiel Xabi Alonso. Foto: TASR/AP

Xabi Alonso naposledy pôsobil ako hlavný kouč Realu Madrid.

Londýn 17. mája (TASR) - Španiel Xabi Alonso sa stal novým trénerom futbalistov FC Chelsea. S vedením klubu anglickej Premier League podpísal štvorročný kontrakt. Svojej funkcie sa ujme 1. júla, informovala o tom agentúra AP. Xabi Alonso nahradí pri kormidle Liama Roseniora, ktorého v apríli odvolali po sérii neúspešných výsledkov.

Xabi Alonso naposledy pôsobil ako hlavný kouč Realu Madrid. V januári však po vzájomnej dohode v klube skončil. Predtým bol majster sveta z roku 2010 kormidelníkom Bayeru Leverkusen, ktorý priviedol k zisku titulu v nemeckej Bundeslige a postupu do finále Európskej ligy.

Po rozhovoroch s majiteľmi klubu a manažmentom môžem povedať, že máme rovnaké ambície. Chceme vybudovať tím, ktorý bude schopný permanentne hrať na vysokej úrovni a pravidelne bojovať o cenné trofeje. Mužstvo má veľký potenciál, je v ňom množstvo talentovaných hráčov," uviedol Xabi Alonso na nedelňajšej tlačovej konferencii.
