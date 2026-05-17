< sekcia Šport
Xabi Alonso novým trénerom Chelsea, podpísal štvorročný kontrakt
Xabi Alonso naposledy pôsobil ako hlavný kouč Realu Madrid.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 17. mája (TASR) - Španiel Xabi Alonso sa stal novým trénerom futbalistov FC Chelsea. S vedením klubu anglickej Premier League podpísal štvorročný kontrakt. Svojej funkcie sa ujme 1. júla, informovala o tom agentúra AP. Xabi Alonso nahradí pri kormidle Liama Roseniora, ktorého v apríli odvolali po sérii neúspešných výsledkov.
Xabi Alonso naposledy pôsobil ako hlavný kouč Realu Madrid. V januári však po vzájomnej dohode v klube skončil. Predtým bol majster sveta z roku 2010 kormidelníkom Bayeru Leverkusen, ktorý priviedol k zisku titulu v nemeckej Bundeslige a postupu do finále Európskej ligy.
„Po rozhovoroch s majiteľmi klubu a manažmentom môžem povedať, že máme rovnaké ambície. Chceme vybudovať tím, ktorý bude schopný permanentne hrať na vysokej úrovni a pravidelne bojovať o cenné trofeje. Mužstvo má veľký potenciál, je v ňom množstvo talentovaných hráčov," uviedol Xabi Alonso na nedelňajšej tlačovej konferencii.
Xabi Alonso naposledy pôsobil ako hlavný kouč Realu Madrid. V januári však po vzájomnej dohode v klube skončil. Predtým bol majster sveta z roku 2010 kormidelníkom Bayeru Leverkusen, ktorý priviedol k zisku titulu v nemeckej Bundeslige a postupu do finále Európskej ligy.
„Po rozhovoroch s majiteľmi klubu a manažmentom môžem povedať, že máme rovnaké ambície. Chceme vybudovať tím, ktorý bude schopný permanentne hrať na vysokej úrovni a pravidelne bojovať o cenné trofeje. Mužstvo má veľký potenciál, je v ňom množstvo talentovaných hráčov," uviedol Xabi Alonso na nedelňajšej tlačovej konferencii.