Xabi Alonso novým trénerom Realu, podpísal trojročnú zmluvu

Madrid 25. mája (TASR) - Vedenie španielskeho futbalového klubu Real Madrid oficiálne potvrdilo Xabiho Alonsa ako svojho nového trénera. Štyridsaťtriročný kouč po troch rokoch opustil Bayer Leverkusen, s Realom sa dohodol na trojročnej zmluve. Vo funkcii nahradí Taliana Carla Ancelottiho, ktorý mieri na lavičku brazílskej reprezentácie. Klub o tom informoval v nedeľu na svojej webstránke.



Xabi Alonso sa postu ujme 1. júna a povedie mužstvo na MS klubov, ktoré štartujú v USA 14. júna. Kontrakt má platnosť do 30. júna 2028. Vedenie Realu má nového kormidelníka oficiálne predstaviť verejnosti na pondelkovej tlačovej konferencii, naplánovaný je aj slávnostný podpis zmluvy s prezidentom klubu Florentinom Perezom.



Niekdajší španielsky stredopoliar je bývalý hráč „bieleho baletu“, v rokoch 2009 až 2014 obliekal dres Realu v 236 súťažných zápasoch. Počas tohto obdobia získal s tímom šesť trofejí - vyhral Ligu majstrov i Superpohár UEFA, získal titul v La Lige, dvakrát triumfoval v Kráľovskom pohári a raz v španielskom Superpohári. Exceloval aj v španielskej reprezentácii, s ktorou zažil jej najslávnejšie chvíle na prelome prvej a druhej dekády tohto storočia. Vybojoval s ňou titul na MS 2010 v JAR i tituly na ME 2008 a 2012. Svoju krajinu reprezentoval v 113 zápasoch, v ktorých strelil 16 gólov.



Xabi Alonso začal trénerskú kariéru v mládežníckej akadémii Realu Madrid, najprv viedol tamojší tím do 14 rokov, s ktorým ovládol Ligu majstrov v tejto vekovej kategórii. Meno si však urobil najmä počas pôsobenia v Bayeri Leverkusen, s ktorým vyhral Bundesligu, Nemecký pohár aj nemecký Superpohár.