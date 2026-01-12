< sekcia Šport
Xabi Alonso skončil na lavičke Realu Madrid, nahradí ho Arbeloa
Bývalý hráč Realu, Liverpoolu či Bayernu Mníchov viedol mužstvo od začiatku júna 2025.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 12. januára (TASR) - Xabi Alonso už nie je tréner futbalistov Realu Madrid. Štyridsaťštyriročný kouč sa s vedením španielskeho klubu dohodol na ukončení spolupráce. Druhý tím La Ligy o tom informoval v pondelok, teda deň po prehre 2:3 s Barcelonou v Španielskom superpohári. Alonsa nahradí na poste Alvaro Arbeloa.
Pred prehrou s odvekým rivalom ťahal „biely balet“ sériu piatich súťažných víťazstiev, pričom v La Lige mu patrí druhá priečka o štyri body za vedúcou Barcelonou a o štyri body pred tretím Villarrealom. V Lige majstrov sa Real dve kolá pred koncom ligovej fázy nachádza na 7. mieste, ktoré zaručuje priamy postup do osemfinále.
„Real Madrid oznamuje, že po vzájomnej dohode klubu a Xabiho Alonsa sa sme rozhodli ukončiť jeho pôsobenie na poste trénera prvého tímu. Xabi Alonso si vždy bude niesť náklonnosť a obdiv všetkých madridistov, pretože je legendou Realu a vždy reprezentoval hodnoty nášho klubu. Real Madrid bude vždy jeho domovom. Chceli by sme poďakovať Xabimu Alonsovi a celému jeho realizačnému tímu za tvrdú prácu a oddanosť počas tohto obdobia a želáme im veľa šťastia v novej životnej etape,“ uviedol španielsky veľkoklub vo vyhlásení na svojom webe.
Bývalý hráč Realu, Liverpoolu či Bayernu Mníchov viedol mužstvo od začiatku júna 2025. O dva roky mladší Arbeloa hral v minulosti taktiež za Real a doposiaľ viedol rezervné mužstvo „bieleho baletu“.
Pred prehrou s odvekým rivalom ťahal „biely balet“ sériu piatich súťažných víťazstiev, pričom v La Lige mu patrí druhá priečka o štyri body za vedúcou Barcelonou a o štyri body pred tretím Villarrealom. V Lige majstrov sa Real dve kolá pred koncom ligovej fázy nachádza na 7. mieste, ktoré zaručuje priamy postup do osemfinále.
„Real Madrid oznamuje, že po vzájomnej dohode klubu a Xabiho Alonsa sa sme rozhodli ukončiť jeho pôsobenie na poste trénera prvého tímu. Xabi Alonso si vždy bude niesť náklonnosť a obdiv všetkých madridistov, pretože je legendou Realu a vždy reprezentoval hodnoty nášho klubu. Real Madrid bude vždy jeho domovom. Chceli by sme poďakovať Xabimu Alonsovi a celému jeho realizačnému tímu za tvrdú prácu a oddanosť počas tohto obdobia a želáme im veľa šťastia v novej životnej etape,“ uviedol španielsky veľkoklub vo vyhlásení na svojom webe.
Bývalý hráč Realu, Liverpoolu či Bayernu Mníchov viedol mužstvo od začiatku júna 2025. O dva roky mladší Arbeloa hral v minulosti taktiež za Real a doposiaľ viedol rezervné mužstvo „bieleho baletu“.