Xabi Alonso skončil na lavičke Realu Madrid, nahradí ho Arbeloa

Na snímke Xabi Alonso. Foto: TASR/AP

Bývalý hráč Realu, Liverpoolu či Bayernu Mníchov viedol mužstvo od začiatku júna 2025.

Madrid 12. januára (TASR) - Xabi Alonso už nie je tréner futbalistov Realu Madrid. Štyridsaťštyriročný kouč sa s vedením španielskeho klubu dohodol na ukončení spolupráce. Druhý tím La Ligy o tom informoval v pondelok, teda deň po prehre 2:3 s Barcelonou v Španielskom superpohári. Alonsa nahradí na poste Alvaro Arbeloa.

Pred prehrou s odvekým rivalom ťahal „biely balet“ sériu piatich súťažných víťazstiev, pričom v La Lige mu patrí druhá priečka o štyri body za vedúcou Barcelonou a o štyri body pred tretím Villarrealom. V Lige majstrov sa Real dve kolá pred koncom ligovej fázy nachádza na 7. mieste, ktoré zaručuje priamy postup do osemfinále.

„Real Madrid oznamuje, že po vzájomnej dohode klubu a Xabiho Alonsa sa sme rozhodli ukončiť jeho pôsobenie na poste trénera prvého tímu. Xabi Alonso si vždy bude niesť náklonnosť a obdiv všetkých madridistov, pretože je legendou Realu a vždy reprezentoval hodnoty nášho klubu. Real Madrid bude vždy jeho domovom. Chceli by sme poďakovať Xabimu Alonsovi a celému jeho realizačnému tímu za tvrdú prácu a oddanosť počas tohto obdobia a želáme im veľa šťastia v novej životnej etape,“ uviedol španielsky veľkoklub vo vyhlásení na svojom webe.

Bývalý hráč Realu, Liverpoolu či Bayernu Mníchov viedol mužstvo od začiatku júna 2025. O dva roky mladší Arbeloa hral v minulosti taktiež za Real a doposiaľ viedol rezervné mužstvo „bieleho baletu“.
