Xabi Alonso: Titul bez prehry chutí skvele

Berlín 19. mája (TASR) - Spanilú jazdu futbalistov Bayeru Leverkusen nezastavil ani FC Augsburg. Už istý majster zvíťazil v sobotnom zápase záverečného 34. kola Bundesligy 2:1 a celou sezónou najvyššej nemeckej súťaže prešiel bez jedinej prehry, čo sa v histórii nepodarilo žiadnemu tímu. Spokojný tréner Xabi Alonso doprial hráčom trochu voľna a času na oslavy, no už myslí na zvyšné dva dôležité zápasy - finále Európskej ligy a Nemeckého pohára. Ak v nich Bayer uspeje, dosiahne treble a nezdolanosť v celej sezóne rátajúc zápasy všetkých súťaží natiahne na číslo 53.



"Po zisku titulu sme si v kabíne stanovili cieľ neprehrať v lige ani jeden zápas. Som hrdý na tím, že to dokázal. Myslím, že titul je v správnych rukách a s nulou v kolónke prehier chutí skvele. Hráčom som dovolil večer oslavovať, nedeľu budú mať voľnú a od pondelka začíname prípravu na vyvrcholenie sezóny," citovala AFP Xabiho Alonsa, ktorý priviedol Bayer k prvému titulu v 120-ročnej histórii klubu. Trofej pre šampiónov si hráči a členovia realizačného tímu prevzali po zápase s Augsburgom, už v stredu ich však čaká finále EL a v sobotu v domácom pohári 1. FC Kaiserslautern.



Bayer zosadil z trónu Bayern Mníchov, ktorý kraľoval nemeckej lige nepretržite jedenásť rokov. Táto sezóna však bavorský tím nezastihla v dobrej forme, nezískal v nej ani jednu trofej. V poslednom kole dokonca prepustil druhé miesto v tabuľke VfB Stuttgart po prehre 2:4 v Hoffenheime. Čistým hetrikom sa pod triumf domácich podpísal chorvátsky útočník Andrej Kramarič a dokonal obrat TSG, ktorý v 6. minúte prehrával už 0:2. "Pre nás je koniec sezóny vykúpením. Osem prehier je na Bayern veľa, na také niečo nie sme zvyknutí. V lete musíme začať odznova a byť čo najlepšie pripravení na nový ročník," vyhlásil veterán Thomas Müller. Bayern dosiahol tretím miestom najhorší výsledok od ročníka 2010/2011. "Urobili sme veľké množstvo obrovských individuálnych chýb, ktoré dostali súpera na koňa. V tejto sezóne sa nám to stávalo príliš často, naša obrana bola deravá ako ementál," poznamenal tréner Thomas Tuchel.



V Stuttgarte vypukli obrovské oslavy, tréner Sebastian Hoeness schytal od zverencov sprchu šampanským. Jeho tím nazbieral 73 bodov, čo je pre VfB rekord. Viac ich nezískal ani v rokoch 1984, 1992 a 2007, keď sa stal majstrom. "Je to neopísateľný futbalový sviatok. Táto sezóna bola ako z ríše snov. Vlani sa Stuttgart len tesne vyhol zostupu do druhej ligy, teraz sme na opačnom póle tabuľky. Veľké absolutórium všetkým hráčom, súdržnosť kabíny bola kľúčom k úspechu. Tešíme sa na veľké zápasy v Lige majstrov," poznamenal Hoeness. Okrem Stuttgartu a Leverkusenu sa na účinkovanie v LM môžu tešiť Bayern Mníchov, RB Lipsko a Borussia Dortmund. V nasledujúcej edícii skupinovej fázy Európskej ligy bude účinkovať Eintracht Frankfurt. Do predkola Európskej konferenčnej ligy sa dostal siedmy TSG 1899 Hoffenheim.



Posledný domáci zápas v drese Borussie Dortmund odohral stredopoliar Marco Reus. Rozlúčil sa štýlovo, na víťazstve 4:0 nad Darmstadtom sa podieľal gólom a asistenciou. Po stretnutí zaplatil pivo všetkým fanúšikom Borussie. "Ďakujem vám za všetko. Rozlúčkové pivo je na mňa. Váš Marco," napísal Reus na sociálnej sieti. "Naši verní fanúšikovia za mnou stáli celý čas. Aspoň takto sa im chcem poďakovať za prejavenú podporu," uviedol. Čoskoro 35-ročný rodák z Dortmundu a odchovanec Borussie získal so "žlto-čiernymi" dvakrát Nemecký pohár, nikdy sa však netešil z titulu v Bundeslige. Rozlúčku s tímom absolvuje 1. júna vo finále Ligy majstrov proti Realu Madrid. Reus opúšťa Dortmund po 12 rokoch a zatiaľ nie je jasné, kde bude v kariére pokračovať. Celkovo za Borussiu odohral 428 zápasov, v ktorých strelil 170 gólov.



Posledné kolo rozhodlo o tom, že o udržanie sa v Bundeslige bude bojovať VfL Bochum proti Fortune Düsseldorf. Tím slovenského reprezentanta Matúša Bera klesol na barážovú 16. priečku po prehre 1:4 s Werderom Brémy a paralelnom víťazstve Unionu Berlín nad Freiburgom (2:1). Tím z hlavného mesta sa vyhol baráži po góle v nadstavenom čase. "Máme pár dní na to, aby sme si vyčistili hlavy a psychicky sa nastavili na dva kľúčové zápasy. Musíme zachrániť ligu pre Bochum, niet inej možnosti" uviedol tréner Heiko Butscher. Duely baráže sú na programe 23. a 27. mája.