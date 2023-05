Xavi chce hovoriť s Messim o návrate do Barcelony

Barcelona 29. mája (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Xavi Hernandez sa plánuje rozprávať s Lionelom Messim o jeho možnom návrate do klubu. Uviedol to v pondelok v rozhovore pre katalánsky denník Sport.



"Budem s ním hovoriť. Neexistujú žiadne pochybnosti o tom, že ak by sa Messi vrátil, nášmu tímu by to veľmi pomohlo. To som povedal aj prezidentovi klubu Joanovi Laportovi," povedal Xavi.



Tridsaťpäťročný útočník odišiel pre dvoma rokmi z katalánskeho veľkoklubu, ktorý si ho nemohol dovoliť udržať. Argentínčan sa s Barcelonou rozlúčil v slzách, po vyše dvoch dekádach opustil Camp Nou a zamieril do Paríža Saint-Germain. Messimu sa po tejto sezóne skončí zmluva s francúzskym majstrom a otvorene sa hovorí o jeho odchode z PSG. Jeho pozícii v klube nepridala ani nedávna suspendácia za nepovolený výlet do Saudskej Arábie. Okrem návratu do Barcelony ho spájajú aj s možným angažmánom v Saudskej Arábii.



Xavi odpovedal aj na otázku, či by po príchode kapitána úradujúcich majstrov sveta zmenil taktiku: "Nie, hrali by som rovnakým štýlom. Messi môže hrať na rôznych pozíciách. Má pred sebou ešte niekoľko rokov na vysokej úrovni. Záleží len na ňom, či sa chce vrátiť späť do klubu."



Xavi zároveň vzdal hold svojmu tímu za to, že si zaistil zisk titulu v španielskej La Lige vo veľkom predstihu. "Tento titul má osobitný význam, pretože sme ho získali bez najlepšieho futbalistu tohto klubu a sveta."