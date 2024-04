Xavi napokon dodrží zmluvu s Barcelonou do roku 2025

Barcelona 25. apríla (TASR) - Xavi Hernandez by mal aj naďalej viesť futbalistov FC Barcelona. Bývalý úspešný španielsky stredopoliar po januárovej prehre s Villarrealom (3:5) oznámil, že po sezóne končí. Podľa zámorskej stanice ESPN ho však nakoniec vedenie klubu presvedčilo, aby zostal a dodržal zmluvu, ktorú podpísal do roku 2025.



Štyridsaťštyriročný Xavi pôsobí na lavičke Barcelony od 6. novembra 2021 a v minulej sezóne doviedol mužstvo k ligovému titulu po štyroch rokoch. V septembri podpísal predĺženie zmluvy do 30. júna 2025 s opciou na ďalší rok. Po sérii zlých výsledkov počas decembra a januára všaj vyhlásil, že práca sa na ňom podpísala aj po psychickej stránke a po sezóne skončí vo svojej funkcii.



V stredu sa však zišlo predstavenstvo, aby prediskutovalo trénerskú situáciu a potvrdilo, že uprednostňuje pokračovanie Xaviho, pričom konečná dohoda sa dosiahla neskôr počas dňa, keď sa Xavi stretol s prezidentom klubu Joanom Laportom a športovým riaditeľom Decom.



Januárová prehra s Villarrealom viedla k Xaviho vyhláseniu, ale zároveň naštartovala tím na ihrisku. Barca neprehrala 13 zápasov vo všetkých súťažiach za sebou. Táto séria sa skončila minulý týždeň, keď vypadla vo štvrťfinále Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain. V nedeľu potom prehrala aj v El Clasicu s Realom Madrid 2:3 a v La Lige zaostáva o 11 bodov na svojho rivala. Šesť kôl pred koncom tak boj o obhajobu už považuje za stratený aj Xavi. Zdroje ESPN však uviedli, že tieto výsledky neovplyvnili postoj klubu ku Xavimu.