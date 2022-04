Xavi po prehre s Cadizom: Musíme byť sebakritickí, takto nehrá Barca

Barcelona 19. apríla (TASR) - Štyri dni po vypadnutí z Európskej ligy UEFA utrpeli futbalisti FC Barcelona ďalšiu tvrdú ranu. V La Lige doma šokujúco prehrali so zostupom ohrozeným Cadizom 0:1 a prakticky stratili šance na zisk titulu. Katalánci prišli o sedemzápasovú víťaznú sériu v najvyššej španielskej súťaži.



V tabuľke figurujú na druhom mieste so stratou 15 bodov na vedúci Real Madrid, pričom odohrali o duel menej. Víťazný gól Cadizu padol v 48. minúte po centri z ľavej strany. Brankár Marc-Andre Ter Stegen vyrazil hlavičku i dorážku, no na ďalšiu z nohy Lucasa Pereza z tesnej blízkosti už nestihol zareagovať. Pre Cadiz je to ďalší skalp Barcelony, z predchádzajúcich troch duelov od roku 2020 s ňou raz vyhral a dvakrát remizoval.



"Po tejto prehre musíme byť sebakritickí a povedať si veci priamo na rovinu z očí do očí. Hráči si musia uvedomiť, že obliekajú dres Barcy. V domácich zápasoch musia ukázať oveľa väčší hlad po víťazstve a charakter, musia hrať s väčším sebavedomím. Ak sme si chceli udržať matematickú šancu na zisk titulu, zo zápasu s Cadizom sme potrebovali tri body. Nezvládli sme ho a teraz musíme bojovať o to, aby sme skončili v prvej štvorke," uviedol pre akreditované médiá tréner Barcelony Xavi Hernandez.



Jeho zverenci majú na konte 60 bodov, rovnako ako FC Sevilla na tretej priečke a štvrté Atletico Madrid, majú však zápas k dobru. Piaty Betis Sevilla stráca na druhé miesto tri body. Duel s Cadizom bojkotovala časť fanúšikov Barcelony, ktorí sa rozhodli protestovať proti tomu, že počas štvrťfinálovej odvety EL bolo na Camp Nou približne 30.000 priaznivcov Eintrachtu Frankfurt. Oficiálne pritom mali k dispozícii iba 5000 lístkov. "Mrzí ma, že fanúšikovia sa odhodlali k tomuto kroku a že časť tribúny zívala prázdnotou. Musíme byť teraz jednotní, Barcelona potrebuje každého jedného fanúšika," zdôraznil Xavi.



Cadiz sa vďaka cennému triumfu dostal z pásma zostupu a poskočil na 16. miesto. "Toto víťazstvo nám dá krídla, po prehre s Realom Betis sme ho potrebovali ako soľ. Počas celého duelu sme dobre uzatvárali priestory. Záverečné minúty boli veľmi emotívne. Barcelona nás dostala pod tlak a vytvorila si viacero šancí, no výbornými zákrokmi nás podržal Jeremias Ledesma," povedal pre denník Marca kouč Cadizu Sergio Gonzalez.